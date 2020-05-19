Взрыв произошел в лаборатории центра радиологии в Обнинске

Калуга, 19 мая. Взрыв произошел в лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске. По предварительной информации, пострадал один научный сотрудник. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

По информации источника, произошел взрыв теплопровода в лаборатории неопасных химикатов. В момент аварии на этаже находились 11 человек. В результате ЧП ожог 80% тела получил один ученый, который находился в помещении. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Пожара за взрывом не последовало.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба основан 1962 году. В мае 2014 года он в качестве филиала вошел в состав ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.