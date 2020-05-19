Путин указал на важность обратной связи в вопросах принятия новых решений

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин заявил о важности обратной связи. По его словам, необходимо явно понимать, что происходит с решениями в реальной жизни.

На совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы Владимир Путин 19 мая заявил, что власти в настоящее время вырабатывают уникальные решения. По словам российского президента, раньше таких огромных ресурсов для поддержки граждан не использовали.

«Эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои. В этой связи крайне важна так называемая обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни», — объяснил президент РФ.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В странах с непростой эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

В РФ закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. С конца марта действует режим самоизоляции, в ряде регионов он продлен до 31 мая.