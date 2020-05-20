Депутат Водолацкий предрек Зеленскому предательство Львова и побег Закарпатья в Венгрию

За год президентства Владимира Зеленского Европейский союз осознал, что глава Украины не является самостоятельной фигурой, а поэтому с ним невозможно о чем-либо договариваться. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Европа разочаровалась

20 мая 2020 года исполняется ровно год работы Владимира Зеленского на посту главы Украины. По мнению Водолацкого, за год президентства он повторил путь предшественника — Петра Порошенко.

«Порошенко был великим интриганом и все делал чужими руками, отовсюду торчали его уши. Зеленский же все делает своими руками, а за его спиной стоят чужие люди, которые им манипулируют. За год его правления у него упал рейтинг внутри своего государства. В Европе все понимают, что он несамостоятельная фигура и с ним невозможно о чем-то договариваться», — пояснил политик.

Он заметил: Европа прекрасно видит, что Владимир Зеленский не прекращает гражданскую войну на территории Донбасса. Там каждый день идут обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины. Мирное население продолжает гибнуть.

«Он предал память о своих родных, память деда, потому что предал великий праздник победы советских солдат, которыми были его родственники. Поэтому за год правления Зеленский из хорошего артиста превратился в очень плохого президента», — добавил собеседник ФАН.

Распад Украины

Говоря об ожиданиях на следующий год, политик выразил уверенность, что на Украине начнется системный распад страны. Он считает, что Западная Украина с центром во Львове начнет создавать обособленные от Киева территории. Другие территории, например Закарпатье, «сбегут» в Венгрию.

«За год юго-восток Украины получит несколько миллионов паспортов граждан Российской Федерации. Формально и фактически эта территория тоже не будет относиться к Украине. Поэтому в течение следующего года, к большому сожалению, печальные последствия будут происходить на Украине», — рассказал Водолацкий.

По мнению политика, ситуация на Украине будут развиваться по двум сценариям. Первый подразумевает внешнее управление со стороны Запада. На главную сцену вновь выйдут националистические батальоны, в том числе «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ). Они силой уберут Зеленского с кресла президента. На его место Запад через националистов поставит еще более жесткого радикала.

Второй сценарий, как считает Водолацкий, заключается в том, что отдельные руководители украинских областей объединятся для того, чтобы провести собственную федерализацию Украины в обход решению центральной власти. Таким образом, эти территории будут независимы от Киева.

1 Организация запрещена на территории РФ.