Интимные кадры финалистки «Холостяка» обнаружили на сайте элитного стриптиз-клуба

Москва, 19 мая. Финалистка шоу «Холостяк» Барбара Пино стала участницей скандала. В Сети обнаружили ее интимные кадры.

До конца седьмого сезона шоу осталось всего несколько дней, однако зрители заинтересованы новой интригой.

Поклонники программы отыскали в Интернете весьма откровенные снимки участницы Барбары Пино.

Можно было бы предположить, что фотографии украли злоумышленники или специально выложили в Сеть продюсеры «Холостяка». Однако эти гипотезы неочевидны, поскольку эротические фото Барбары были опубликованы на сайте элитного московского стриптиз-клуба, передает издание «Дни.ру».

На кадрах Пино изображена в одном нижнем белье в окружении других не менее страстных девушек. При этом один из снимков украшает главную страницу сайта.

Несмотря на скандальный характер фотографий, у девушки нашлись защитники, которые утверждают, что она просто участвовала в фотосессии.

«Она модель, это съемка обычная», «Вот это поворот! Вот она какая», «Зато строит из себя мышку», «На фотосессию больше похоже», — отреагировали пользователи Сети.

Их доводы становятся безосновательными, если открыть вкладку «Девушки». Здесь снимок Пино красуется среди других сотрудниц стриптиз-клуба.

На фоне скандала главный герой шоу Антон Криворотов должен сделать выбор между оставшимися девушками, среди которых пока остается и Барбара Пино.