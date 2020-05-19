Фильм «Шугалей» в Иране сравнили с американским боевиком

Тегеран, 19 мая. Иранские журналисты сравнили российский фильм «Шугалей», основанный на реальных событиях, с кинолентой «13 часов: тайные солдаты Бенгази». Об этом сообщает иранский портал Тasnim news.

Напомним, 1 мая на российских телеэкранах стартовала премьера отечественного фильма «Шугалей», повествующего о судьбе двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они были похищены в мае 2019 года во время командировки в Ливию боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и до сих пор незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», печально известной пытками заключенных и бесчеловечными условиями содержания. Кроме того, обвинения россиянам до сих пор так и не были предъявлены, а посольство Ливии в Москве отказывается отвечать на запросы представителей власти РФ.

«Шугалей» — не первый фильм, основанный на реальных событиях, повествующий о ливийской войне. В 2016 году вышел фильм «13 часов: тайные солдаты Бенгази» режиссера Майкла Бэя. Действие фильма рассказывает о террористической атаке на консульство США в Бенгази 11 сентября 2012 года, в результате которой был убит Джон Кристофер Стивенс, посол США в Ливии», — пишут иранские журналисты.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало мнение главного редактора итальянского издания «Голос патриота» Ульдерико де Лаурентиса, который заявил, что российский фильм «Шугалей» должен посмотреть каждый, даже несмотря на то, что лента никогда не появится на Netflix.