Мурашко сообщил о произведенных выплатах медицинским работникам

Москва, 19 мая. Пособия медикам, работающим с коронавирусными пациентами, выплачены практически в полном объеме. Об этом заявил глава Минздрава РФ, выступая на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам поддержки экономики в условиях пандемии.

По его словам, средства доведены до регионов почти полностью с учетом авансирования на май.

«По вашему поручению на стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд рублей», — сказал Мурашко, обращаясь к Путину.

Он сообщил, что выплаты получили 30 243 врача и более 77 тысяч сотрудников среднего медперсонала.