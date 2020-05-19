Посольство РФ уличило журналистов NYT в сокрытии информации о COVID-19

Вашингтон, 19 мая. Американская газета The New York Times занимается сокрытием информации, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Речь идет о материале издания о статистике смертности в Москве от новой коронавирусной инфекции.

Журналисты NYT утверждали, что власти столицы РФ якобы занижают реальное количество умерших от COVID-19. По словам авторов материала, в апреле в Москве умерших было «на 1700 больше, чем за этот же месяц в прошлом году, при этом от коронавируса умерли всего около 650 человек. Редакция NYT считает, что это невозможно и летальных случаев якобы не может быть так мало.

После этого департамент здравоохранения Москвы направил изданию официальный ответ, в котором был проведен подсчет пациентов, умерших от коронавируса, в сравнении с общим количеством летальных случаев из-за респираторных болезней.

Согласно представленным данным, в апреле было зарегистрировано 11 846 смертей, в апреле 2019 года этот показатель был меньше на 1841, а в апреле 2018 году — на 985.

«Исследования показали, что в апреле 2020 года 639 смертей связаны с коронавирусом», — подчеркнули в департаменте.

Помимо этого в документе были приведены данные по летальным случаям в Нью-Йорке и Лондоне, чтобы журналисты могли сравнить, однако The New York Times их по понятным причинам не опубликовала. Российские дипломаты напомнили изданию об этих цифрах.

«Если ко всем смертям в Москве приписать коронавирус, то смертность от COVID-19 в столице будет равна 3%, тогда как в Нью-Йорке — 23%, а в Лондоне — 10%», — заключили в дипмиссии.

Отметим, что помимо NYT недостоверную информацию о коронавирусе опубликовало также издание The Financial Times. В МИД РФ эти публикации назвали фейком и объяснили, что такое поведение журналистов иностранных СМИ связано с тем, что на Западе просто хотят переключить внимание от собственных проблем.

По последним данным в России диагностировали 299 941 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 76 130 человек выздоровели, 2 837 пациентов скончались.