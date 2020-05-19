Разорившиеся спонсоры Навального поставили под угрозу существование ФБК

Москва, 19 мая. Глава «Фонда борьба с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный признал, что количество донатов сильно сократилось. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике всего мира. Однако иностранные спонсоры Навального и ранее испытывали финансовые трудности.

Как выяснило RT, бизнес проживающего в Лондоне «гедониста» Евгения Чичваркина оказался на грани банкротства. Британские независимые аудиторы в своих отчетах выразили сомнение в стабильности компаний Чичваркина Hedonism Drinks LTD и 85 Piccadilly LTD — долги группы Hedonism превышают активы на 1,5 млн фунтов.

Средства на содержание бизнеса Чичваркин одалживает сам у себя, но его возможности и деньги иссякают. В 2008 году бизнесмен получил 189,9 млн фунтов от продажи «Евросети», которые разделил с сооснователем компании Тимуром Артемьевым. Затем при разводе с супругой Чичваркин лишился половины своей доли. Учитывая траты на покупку недвижимости, у бизнесмена должно было остаться 37,5 млн фунтов. Своей компании Hedonism Drinks Чичваркин одолжил 31,2 млн фунтов личных средств. Таким образом, у бизнесмена осталось 6,3 млн фунтов.

Бизнесмен выступал главой лондонского Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который спонсировал Навального. Однако в феврале 2020 года Фонд ликвидировался. Причиной ликвидации мог стать тот факт, что Фонд возглавила экс-сотрудница ФСБ Екатерина Терешкина.

Еще один спонсор Навального основатель группы «Рольф» Сергей Петров в 2019 году был объявлен в международный розыск. Кроме того, бизнесмены стараются все больше дистанцироваться от политики и поддержки оппозиционеров. Один из основателей «Альфа Групп» Петр Авен отметил, что бизнес не должен вмешиваться в политику, пишет Nation News.

«С другой стороны, аморально и использовать свои деньги для того, чтобы влиять на политику. Это тоже совершенно невозможно», — заявил он в интервью The Bell.

Поддержка ФБК в бизнес-кругах воспринимается скорее негативно. Это влияет и на доходы Фонда и отражается на зарплатах сотрудников. Сотрудник ФБК Леонид Волков стал требовать пожертвования, рассылая агрессивные сообщения. Вероятно, ФБК с трудом сможет перенести кризис и выйти на уровень начала 2020 года.