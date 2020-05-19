По стопам «Аль-Каиды»* и «Талибана»*: США учат ИГИЛ* в Сирии свергать власть

Находящиеся на базе «Ат-Танф» в Сирии американские военные активно сотрудничают с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1). Такой информацией поделился с журналистами Абу Хамзи, командир группы боевиков, перешедшей на сторону Сирийской арабской армии (САА). Подробнее о том, как США создавали «Исламское государство» — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Тренировки ИГИЛ в Сирии

Группа боевиков проходила обучение на военной базе США в Хомсе, однако недавно сдалась правительственной армии, бросив перед этим опорный пункт. Перебежчиков американцы готовили для проведения диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также террористических атак на подконтрольных Дамаску землях.

«Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там. <…> Они работают, сотрудничают с ИГИЛ. Они работали с ИГИЛ, они пускали их, они сейчас обучают их и работают с ними», — рассказал Абу Хамзи журналистам.

Капитан Майк, о котором идет речь, обучал Хамзи и других террористов. При этом бежавший джихадист добавил, что инструктор из США ничего не знает о том, как американские власти «пользуются сирийскими боевиками», «он только умеет использовать оружие» и учит других с ним обращаться. Абу Хамзи американские военные на базе «Ат-Танф» учили применять американские пулеметы 40-го и 50-го калибров.

Близ границы Сирии с Иорданией расположена военная база США. В 55-километровой зоне вокруг базы, где дислоцируются американские военнослужащие, Расположен лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Российские военные, а также Министерства иностранных дел России и Сирии неоднократно заявляли, что данный лагерь близок к гуманитарной катастрофе.

Очередное свидетельство

Признания Абу Хамзи не первое свидетельство о сотрудничестве США с террористами «Исламского государства» в Сирии. В конце 2019 года Федеральное агентство новостей выпустило расследование, в котором привело доказательства причастности США к созданию и продвижению ИГИЛ в Сирии.

Союзнические отношения американцев с террористами корреспондентам ФАН подтвердили сирийские военнослужащие, мирные жители, а также бывший боевик «Исламского государства» Шерзод Хасанов.

В частности, последний рассказал о том, как США снабжали террористов техникой и вооружением, а также предупреждали о местах и времени нанесения авиаударов, чтобы боевики успели выйти из зоны поражения. Кроме этого, Шерзод Хасанов рассказал, что, будучи связистом ИГИЛ, общался с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, который обменивался с террористами информацией о действиях русских в Сирии.

О сотрудничестве США с террористами сообщало и Министерство обороны Российской Федерации. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в 2017 году заявил, что США располагают военными базами на юге и северо-востоке Сирии, в них проходят боевую подготовку боевики, ранее воевавшие за ИГИЛ. При этом он напомнил, что британский телеканал Би-би-си сообщил, как была организована эвакуация боевиков из Ракки. Тогда 400 человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Аш-Шаддади на северо-востоке Сирии.

По примеру «Талибана» и «Аль-Каиды»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что американские спецслужбы создали «Исламское государство» с учетом практики работы с ранее созданной ими запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан»1. Поддержка боевиков была необходима США для того, чтобы втянуть СССР в Афганскую войну, заметил сенатор.

Когда «Талибан» после вывода советских войск вышел из подчинения, подчеркнул Клинцевич, американцами была создана запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль-Каида»1, которая через несколько лет также вышла из-под контроля. Вскоре американцы прибегли к созданию новой организации подобного типа на Ближнем Востоке, известной миру как ИГИЛ.

«Ведь «Аль-Каида» возникла сразу практически после того, как были выведены советские войска. И Усама бен Ладен – богатейший человек, который стал лидером группировки, тоже через некоторое время вышел из американского подчинения. ИГИЛ сделано уже как организация, которая полностью зависит от США. Речь идет о финансировании, материальном снабжении, боеприпасах, коммуникациях. Все это было создано спецслужбами Соединенных Штатов. У нас есть тысяча опосредованных доказательств», — подчеркнул Клинцевич.

Спецслужбы и теракты в Европе

Формально американские Вооруженные силы ведут борьбу с ИГИЛ, но фактически осуществляют всестороннее взаимодействие. Сенатор заметил, что в Сирии США с помощью ИГИЛ пытаются дестабилизировать обстановку и свергнуть законное руководство страны.

По мнению Клинцевича, сотрудничество Запада с «Исламским государством» объясняет и хорошо спланированные масштабные теракты, несколько лет сотрясавшие Европу.

«Все теракты, которые ИГИЛ брало на себя в Европе, с точки зрения организации, невозможно сделать без серьезной поддержки спецслужб на местах в этих странах. Там слишком много коммуникаций, слишком много проблем, связанных с боеприпасами, с оружием, с взрывчаткой. Особенно в цивилизованных странах», — добавил член СФ.

То, что рассказали бежавшие из «Ат-Танф» террористы, является лишь дополнительной доказательной базой того, как на Ближнем Востоке работают американские военные и представители спецслужб, уверен российский сенатор. Свидетельства бывших боевиков лишь дополняют существующую доказательную базу по поддержке ИГИЛ американской стороной.

«Сопоставляя эти признания с фактами, мы имеем сегодня достоверную доказательную базу того, что американские структуры и представители спецслужб других стран НАТО ведут активную работу с членами «Исламского государства», в том числе, оказывая им поддержку», — подытожил сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.