Путин поздравил переболевшего коронавирусом Мишустина с выздоровлением

Москва, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с выздоровлением. Последние несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные», — заявил президент РФ на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

После выздоровления Мишустин может приступить к работе в полном объеме. Глава государства отметил, что премьер работал почти в полном объеме, несмотря на болезнь.

«Тем не менее, это тоже событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли», — добавил Путин.

Глава кабмина поблагодарил президента РФ за поддержку и добрые слова.

В конце апреля Мишустин сообщил о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Временно исполняющим обязанности руководителя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Мишустина ранее сообщал, что глава кабмина проводит период самоизоляции в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. Она также отмечала, что премьер постоянно находится в доступном режиме и продолжает работать.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заболел COVID-19. Вместе с супругой Татьяной Навкой он «самоизолировался» в больнице, хотя состояние позволяло им лечиться дома. Такое решение супруги приняли, чтобы не подвергать риску заражения домочадцев.