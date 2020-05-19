Глава Информцентра НАК рассказал о грани между терроризмом и «колумбайнерами»

Москва, 19 мая. Грань между интересом к противоправному контенту в Интернете и участием в противоправной деятельности размыта. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал глава Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

«Если парень интересуется вещами дикими, с точки зрения психики нормального человека — сайтами с пытками или издевательствами над животными, — то к терроризму это прямого отношения не имеет, зачастую это любопытство, — объяснил он. — Но, когда через некоторое время он из виртуального пространства переходит в реальную жизнь и начинает, например, из-за неудовлетворенного самолюбия вынашивать намерение перестрелять своих одноклассников, это уже совсем другое дело. Намерение, воплощенное в конкретные действия, сразу ставит его в разряд преступников».

Напомним, субкультура «колумбайнеров» появилась после 1999 года, когда два американских подростка устроили массовый расстрел своих одноклассников и учителей в школе «Колумбайн» в штате Колорадо, а после этого покончили с собой. Общенациональное внимание к инциденту привело к тому, что у подростков-агрессоров появились последователи. Они стали называть себя «колумбайнерами». Фанаты американских стрелков появились и в России. Субкультура сложилась в Сети — именно по интернет-дневникам, который вели два американских школьника, подростки прониклись их мировоззрением.

Руководитель Информцентра НАК обратил внимание на то, что страшные последствия могут наступить вне зависимости от того, кто совершит то или иное преступление — террорист или школьник. По мнению Пржездомского, важными являются меры по профилактике терроризма, предупреждению вовлечения в террористическую деятельность, прежде всего молодежи.

«Конечно, нас беспокоят и «колумбайнеры», и различные суицидальные группы, а также модные среди подростков агрессивные направления молодежной субкультуры, ведь от подобного рода увлечений до преступлений — зачастую один шаг. Обществу безразлично, совершит ли преступление террорист, выкрикивающий радикальные лозунги и обладающий внешним антуражем, или школьник, насмотревшийся людоедских видеороликов в Интернете. Результат один, и последствия не менее страшные», — констатировал Пржездомский.

По мнению собеседника ФАН, именно поэтому профилактика преступлений террористической направленности в молодежной среде — приоритетная задача, решать которую должны, прежде всего, школа, вуз, органы управления образованием, психологи и весь спектр спортивных, культурно-просветительных, военно-патриотических и других общественных организаций.

«О семье вообще не говорю, это очевидно: родители должны быть лучшими воспитателями и самыми внимательными наблюдателями за увлечениями своих детей», — убежден Андрей Пржездомский.

Ранее ФАН опубликовал большое интервью с главой Информцентра НАК.

Напомним, что только в 2019 году в России усилиями правоохранительных и силовых структур удалось предотвратить 54 правонарушения террористической направленности, в том числе 33 теракта.