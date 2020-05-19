Путин назвал число поданных заявлений на получение единовременной выплаты на детей

Москва, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подано свыше 11 миллионов заявлений на получение выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

В ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы Путин напомнил, что «11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно».

«Эта мера оказалась крайне востребованной, и, по состоянию на 18 мая, от родителей через портал «Госуслуги» поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему, даже больше, почти на 12 миллионов детей», — сообщил президент РФ.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. РФ приняла ряд превентивных мер для предотвращения распространения инфекции: были закрыты развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-центры, бары и рестораны. Правительство страны активно поддерживает россиян, малый и средний бизнес на фоне ограничительных мер, которые могли привести к финансовым трудностям. В частности, введены кредитные каникулы и налоговые льготы. Семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

11 мая на совещании по коронавирусу российский президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. Он назвал главной задачей максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. По словам Владимира Путина, сейчас в стране 1,4 млн безработных. Этот показатель вдвое выше уровня начала апреля. Российский президент назвал сложившуюся ситуацию непростой и добавил, что необходимо принять комплексные действия по стабилизации рынка труда.