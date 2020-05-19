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Путин раскритиковал исполнение указа о дистанционном заказе лекарств в России

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Путин раскритиковал исполнение указа о дистанционном заказе лекарств в РоссииМосква, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства доложить, когда у россиян появится возможность заказывать лекарства дистанционно.

Глава государства раскритиковал исполнение указа о дистанционном заказе лекарств, которые отпускаются без рецепта. Документ был подписан еще 17 марта. Этот вопрос, как подчеркнул он, очень важен для пожилых людей, тем более в условиях коронавируса.

«Мне кажется не все идет так быстро, как хотелось бы. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе», — добавил он.

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