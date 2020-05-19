Путин поручил оценить работу властей по выплатам медикам

Москва, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оценить, как действуют все органы власти и как получают помощь люди и предприятия в период пандемии коронавируса.

«Оценим, как действуют все уровни власти, насколько быстро и в полном объеме получают помощь люди и конкретные предприятия», — сообщил Путин в начале совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Глава государства попросил участников совещания подробно остановиться на том, как реализуются решения о дополнительной поддержке работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи.

В середине апреля Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусом. Глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент РФ подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19, и сообщил о предоставлении дополнительных страховых выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

На совещании 11 мая глава государства сообщил, что выплаты за апрель должны быть произведены до 15 мая. Однако к 9 мая выплаты были осуществлены только в 56 субъектах РФ. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к совещанию все замечания главы государства по выплатам, сделанные 15 мая, должны быть устранены.