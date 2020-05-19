Путин потребовал объяснить выплаты медикам не в полном объеме

Москва, 19 мая. Из 52 млрд рублей, выделенных на поддержку врачей, в регионы поступило уже 50,1 млрд, заявил президент Владимир Путин.

При этом глава государства обратил внимание, что в ряде регионов страны деньги медикам выплачивались не в том размере, о котором говорилось на совещаниях.

«Все расчеты с медиками за апрель должны были завершиться до 15 мая, однако деньги получили не все», — подчеркнул президент.

Напомним, 15 мая Путин раскритиковал региональные власти и руководителей больниц за то, что не все медработники получили выплаты за работу с больными COVID-19. Он потребовал довести надбавки до врачей по факту их работы, а не по часам.