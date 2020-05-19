Выплаты по 10 тысяч рублей затронут около 22 млн российских детей

Москва, 19 мая. Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся порядка 22 миллионов российских детей, учитывая взрослых, мера поддержки затронет 50 миллионов человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам мер поддержки экономики и социальной сферы.

По его словам, к 18 мая включительно на портал госуслуг поступили заявления на выдачу единовременной выплаты почти на 12 миллионов детей.