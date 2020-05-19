Выплаты по 10 тысяч рублей затронут около 22 млн российских детей

Москва, 19 мая. Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся порядка 22 миллионов российских детей, учитывая взрослых, мера поддержки затронет 50 миллионов человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам мер поддержки экономики и социальной сферы.
По его словам, к 18 мая включительно на портал госуслуг поступили заявления на выдачу единовременной выплаты почти на 12 миллионов детей.
«Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 миллионов, вместе со взрослыми членами семей эта мера поддержки коснется, если брать коэффициент 1,8, более чем 50 миллионов человек в стране», — отметил Путин.