Врач Айламазян выступил против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Академик РАН, бывший глава Института акушерства и гинекологии им. Отта Эдуард Айламазян уверен, что вместо повышения возраста продажи спиртного нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни.

Ранее первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил, что в ближайшее время сенаторы могут рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Сейчас в Совфеде готовятся соответствующие предложения, которые будут внесены в проект постановления по итогам «правительственного часа» 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Рязанский отмечает, что в условиях пандемии COVID-19 тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет».

Инициативу Совфеда прокомментировал бывший глава Института акушерства и гинекологии имени Отта, академик РАН Эдуард Айламазян. Он выразил уверенность, что «менять ничего не нужно», вместо этого стоит вести пропаганду здорового образа жизни.

«Никакими указами ничего не изменишь, кто захочет купить водку и сигареты, тот купит. Нужно повысить культуру населения, нужно активно пропагандировать здоровый образ жизни, сейчас для этого прекрасная возможность: народ напуган, сидит по домам в страхе, борется за свое здоровье и это нужно использовать. Через обществознание, через телевидение, СМИ в целом надо работать с молодежью, с людьми, нужно вместо политических ток-шоу запускать хорошие и добрые передачи, где бы показывали здоровых, интеллектуальных людей, которые не пьют и не курят, которые несут пользу для страны, для общества. Вот такие люди должно стать примером для подражания. В итоге жизнь сама определяет свои законы», — заявил врач в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Совет Федерации также просит депутатов ускорить рассмотрение проект закона об ограничении курения табака, что может привести к запрету продажи снюсов и курения кальянов в общественных местах.

«Безусловно, в период изоляции определенный круг людей покупает больше спиртного и курит больше, но ведь скоро все это закончится. Я считаю, что рядом с коронавирусом у нас проходит вирус страха, паники, дезинформации и на этом фоне принимать опрометчивые решения смысла нет. Надо сделать паузу, прийти в нормальное состояние и уже потом рассуждать о том, в каком состоянии общество. А сейчас стрессовая ситуация, сейчас может быть все что угодно», — заключил Айламазян.

Напомним, 13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил с предложением к парламенту подумать о повышении возраста продажи спиртных напитков. Он заявил, что в России начал расти показатель смертности среди юношей после 18 лет от употребления алкоголя.