Глава Информцентра НАК рассказал о возвращении к мирной жизни детей террористов

Москва, 19 мая. Дети, чьи родители были ликвидированы либо отбывают наказание в связи с участием в террористической деятельности — заложники ситуации, поэтому необходимо приложить все силы для возвращения их к мирной жизни. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

«Возвращение к мирной жизни таких детей — серьезная задача. Дети оказываются в стане террористов не по своей вине, а по глупости и безответственности своих родителей», — отметил он.

По словам собеседника ФАН, ему неоднократно приходилось разговаривать с женщинами, которые выходили замуж за мужчин, планировавших выехать на Ближний Восток и участвовать в террористической деятельности.

«Эти женщины брали с собой детей и бежали в неизвестность, подвергая смертельной опасности и себя, и их, — рассказал Пржездомский. — Как правило, после того как мужа убивают, вдова становится женой какого-то другого боевика, потом третьего… В результате дети оказываются заложниками этого страшного конвейера, постоянно живут в голоде и холоде, в ужасных бытовых условиях, в постоянном ожидании смерти».

Пржездомский констатировал, что в этой ситуации психика ребенка подвергается серьезному негативному воздействию, особенно если учитывать тот факт, что террористы нередко используют детей в своих целях, воспитывая их в духе ненависти и культа насилия. Некоторые дети попадают в специальные лагеря, в которых их обучают террористическому ремеслу, жестокости.

«В любом случае важно помнить, что дети не виноваты, они всегда жертвы, — обратил внимание глава Информцентра НАК. — Спрашивать надо с их родителей. Но мы уверены, что пристальное внимание государства и доброе отношение общества могут сотворить чудо и вернуть таких детей к нормальной жизни».

По понятным причинам большинство историй возвращения таких детей из-за границы в Россию остаются «за кадром». Вместе с тем, известно, что в 2017 году в Россию вернулись более 100 детей. В 2018 — более 50. В 2019 году — более 30. Многие из них были возвращены из иракских тюрем, где находились вместе с матерями. В базах числятся сотни несовершеннолетних, вывезенных родителями на Ближний Восток. При этом среди возвращаемых — дети, рожденные за пределами РФ.

Ранее ФАН опубликовал большое интервью с главой Информцентра НАК.

Напомним, что возвращение в РФ вдов террористов, а также их детей вызвало острую полемику в российском обществе. В частности, в СМИ и социальных сетях звучало мнение, что они могут представлять опасность для общества.