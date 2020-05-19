Депутат Затулин подвел итоги первого года работы Зеленского на посту президента Украины

Владимир Зеленский — очередное разочарование для всех,, кто всерьез думает об Украине как о самостоятельном государстве. Об этом заявил Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

«Сбил в кучу коня и трепетную лань»

20 мая 2020 года исполняется ровно год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины. Давая оценку работе Зеленского, Константин Затулин отметил, что украинский лидер сумел воспользоваться настроениями избирателей. Он продал им образ далекого от политических интриг «рубахи-парня». На этой же волне Зеленский добился небывалого в истории Украины успеха для своей политический силы — «Слуга народа».

«Другой вопрос, что формирование этой политический силы было, конечно же, впопыхах. Со всеми неизбежными издержками, когда люди далекие от политического процесса наспех, пытаясь воспользоваться конъюнктурой, сбивают в кучу коня и трепетную лань. Теперь это становится очевидным. Но в прошлом году это выглядело как абсолютная победа на всех шахматных досках», — пояснил Константин Затулин.

Политик заметил, что теперь у граждан Украины начинается политическое «похмелье». И пусть они полностью не готовы отказаться от прежних иллюзий в отношении Владимира Зеленского, но уже многие обратили внимание, что Украина не выбралась из той же самой колеи, в которую она зашла при Петре Порошенко. При этом депутат заметил, что команда Зеленского обещала вывести Украину из этого положения.

«Украина — зависимое от своих спонсоров-благодетелей государство, которое всеми силами пытается отстоять независимость от России, перепоручая эту независимость третьеразрядным чиновникам Государственного департамента Соединенных Штатов. Киев ориентируется на разных персонажей в американской политической жизни», — добавил Константин Затулин.

Вопрос Донбасса

По мнению политика, Украина при Зеленском и сам он все больше сливаются с Украиной Порошенко, особенно то, что касается вопроса урегулирования конфликта в Донбассе. В этой области нет никаких серьезных решений, а те, которые были, находятся под сомнением (разведение войск в трех пунктах).

«При этом не было достигнуто прекращения огня. Огонь возобновляется. Очевидно, ответственность лежит, прежде всего, на украинской стороне. Именно Киев отказался от разведения войск по всему периметру. Вместо этого мы опять слышим намеки на то, что Украина одним махом семерых побивахом. И если ее требования ревизии Минских соглашений не удовлетворят, то она найдет другие варианты. Что за другие варианты, не раскрывается, но, очевидно, если брать на веру все, что говорит Зеленский и его команда — неминуемая победа украинского дела», — рассказал Константин Затулин.

Депутат обратил внимание, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик. И сам Киев этими мерами подтвердил, что не рассматривает эти территории как свои, а людей, живущих там, как собственных граждан.

«Демагогия продолжается, в том числе в связи с указом президента России о гражданстве. Был ответный ход со стороны Зеленского. Он насчитал целых 65 миллионов украинцев, которые якобы рвутся в гражданство Украины. Вот мы можем через год подвести итог, сколько миллионов украинцев вступили в гражданство Украины. Здесь пусто. С другой стороны, Зеленский, выполняя домашнее задание, протаскивает и решение о земле — решает те вопросы, к которым боялись подступиться даже самые отъявленные либералы на Украине», — уверен Константин Затулин.

Как утверждают оппоненты Зеленского принятие закона о земле — это полная сдача позиций суверенитета на Западе, отказ от суверенитета финансовых вопросов.