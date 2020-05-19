Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Москва, 19 мая. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». По его словам, кризисы всегда «обнажают слабые места».

«Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран», — отметил политик.

Как считает Медведев, одной из проблемных направлений является недостаточная эффективность служб занятости. При этом председатель партии уточнил, что в условиях относительной стабильности службы занятости работают нормально.

«Но когда наступает кризис, — а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, — произошел провал в выполнении задач службами занятости», — подчеркнул он.

Бывший премьер предложил подумать, как можно исправить ситуацию. По его словам, нужно создать рабочую группу, куда будут включены представители Министерства труда и социального развития, участники из «Единой России», общественных структур.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, что в регионах нет проблем с оснащением медучреждений для пациентов с COVID-19. При этом есть вопросы по организации и подходам к лечению.

По состоянию на 19 мая в России выявлено 299 941 случаев заражения коронавирусом, в том числе 9263 случая за минувшие сутки. За сутки было также зарегистрировано 115 летальных исходов. 5921 пациент полностью поправился. За весь период пандемии выздоровели более 70000 человек, скончались 2837.