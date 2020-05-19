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Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

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Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Москва, 19 мая. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, об этом рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». По его словам, кризисы всегда «обнажают слабые места».

«Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран», — отметил политик.

Как считает Медведев, одной из проблемных направлений является недостаточная эффективность служб занятости. При этом председатель партии уточнил, что в условиях относительной стабильности службы занятости работают нормально.

«Но когда наступает кризис, — а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, — произошел провал в выполнении задач службами занятости», — подчеркнул он.

Бывший премьер предложил подумать, как можно исправить ситуацию. По его словам, нужно создать рабочую группу, куда будут включены представители Министерства труда и социального развития, участники из «Единой России», общественных структур.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, что в регионах нет проблем с оснащением медучреждений для пациентов с COVID-19. При этом есть вопросы по организации и подходам к лечению. 

По состоянию на 19 мая в России выявлено 299 941 случаев заражения коронавирусом, в том числе 9263 случая за минувшие сутки. За сутки было также зарегистрировано 115 летальных исходов. 5921 пациент полностью поправился. За весь период пандемии выздоровели более 70000 человек, скончались 2837.

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

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