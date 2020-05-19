Хозяйка показала нехитрый кухонный трюк, восхитивший Сеть

Москва, 19 мая. Пользователи Сети изумились кухонному трюку, которым поделилась неизвестная домохозяйка. Видео опубликовано на YouTube.

Женщина показала нехитрый способ, как правильно хранить крупы и прочие сыпучие продукты в картонных коробках. Уже вскрытые коробки часто проблематично хранить так, чтобы их содержимое не рассыпалось. Прием, который продемонстрировала хозяйка, позволит соблюдать чистоту кухне.

На кадрах видно, что распечатанную коробку невозможно обратно закрыть, чтобы обеспечить герметичность упаковки. Однако, если сложить торцы пополам, то получится вполне удачное решение для такой ситуации.

Ранее знаменитый австралийский шеф-повар Роб Никсон раскрыл секрет приготовления идеального картофеля фри. На своей странице в TikTok он показал, как приготовить это блюдо наиболее вкусным в домашних условиях. Для этого понадобятся три картофелины, кукурузный сироп, масло канолы, соль и вода, передает радио Sputnik.

На фоне самоизоляции россияне стали больше времени проводить не кухне, чтобы скрасить будни в условиях самоизоляции. Врач-диетолог Вера Шарошкина рассказала, какие продукты наиболее полезны в этот период. К ним медик отнесла квашеную капусту, чайный гриб и простоквашу, сообщает телеканал «360».