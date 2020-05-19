Анна Семенович напугала поклонников снимком травмированной ноги

Москва, 19 мая. 40-летняя российская актриса и певица Анна Семенович получила травму во время домашней вечеринки. Это сильно испугало поклонников бывшей солистки группы «Блестящие» и они стали засыпать ее тревожными вопросами в Instagram.

Семенович отметила, что слухи о ее травме дошли до СМИ и начинать сегодняшний день пришлось с ответов на вопросы журналистов, которые с самого утра атаковали ее звонками.

«Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство», — написала Анна.

Она рассказала, что подвернула голеностоп и он немного опух. Она подчеркнула, что это обычное растяжение, но оно скоро пройдет. А пока она немного хромает. Семенович опубликовала в Сети фото, на котором можно наблюдать достаточно сильную отечность левой ноги. Некоторых пользователей публикация не на шутку испугала. Фанаты настаивали на том, что подобную травму вряд ли можно считать обычным растяжением, передает «Пятый канал».

«Ничего себе, немного опухла! Необходим покой и перевязка!», — написал один из поклонников певицы.

Другие посоветовали Семенович лечить отек лопухом.

Ранее певица рассказывала, что решила повторно отметить свой день рождения с подругами. После застолья девушки решили потанцевать. Вечеринка была настолько бурной, что Семенович подвернула ногу во время танцев.