Собчак опубликовала фото с сыном Платоном в стиле спортшик

Москва, 19 мая. Ксения Собчак опубликовала фото на прогулке со своим маленьким сыном Платоном. Подписчики телеведущей оценили ее неформальный вид в стиле спортшик, но больше им понравилась смешная шапочка малыша.

«На раене (орф. автора сохранена. — Прим. ФАН)», — говорится в описании к снимку.

На фото Собчак сидит на корточках рядом с Платоном и показывает «козу». На ней надеты синие спортивные штаны, желтое худи и бомпер. На глазах — черные очки. Платон — в теплой куртке, в дутых штанах и шапке с длинными ушками.

Пользователи в многочисленных комментариях засыпали Собчак комплиментами.

«Какой милый зайка», «Крутые такие», «Какие стильные», «Четкие пацаны», «Раз-два-три-четыре-пять: вышел зайчик погулять!! На стиле», «Неожиданно [огонь]», — написали юзеры.

Некоторые из них признались, что не узнали Ксению, а кто-то попал впросак, заявив, что Платон очень похож на нового мужа Собчак Константина Богомолова. Такие замечания довольно странные, учитывая, что отцом Платона является актер Максим Виторган. Пара развелась в 2019 году. Сейчас у Виторгана есть новая возлюбленная Нино Нинидзе. У Богомолова брак с Ксенией тоже не первый, до этого он был женат на актрисе Дарье Мороз. Они расстались в 2018 году. Дарья успела родить режиссеру дочь Анну. Сейчас девочке 9 лет.