Сайт «Спасибозавсе» опубликовал более 12 тысяч благодарностей в адрес ветеранов и врачей

Москва, 19 мая. На публичной стене благодарности в Интернете — сайте «Спасибозавсе.рф» — размещено уже более 12 тысяч сообщений от интернет-пользователей. Как стало известно Федеральному агентству новостей, больше всего благодарностей россияне оставляют в год 75-летия Победы и посвящают свои теплые слова ветеранам Великой Отечественной войны. С распространением коронавируса по планете люди также стали оставлять благодарности врачам и волонтерам.

«Пользователи благодарят ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, советских и российских воинов, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, — рассказывает председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, автор проекта Андрей Тимофеев. — С 2020 года люди стали чаще направлять благодарственные сообщения в адрес врачей и волонтеров, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти сообщения размещаются в разделе «Герои среди нас».

Напомним, сайт «Спасибозавсе.рф» создан силами школьников, волонтеров, юнармейцев, членов военно-патриотических клубов ДОСААФ России, активистов общественных молодежных и ветеранских объединений, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Проект поддержан аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, руководством ДОСААФ России, народным артистом Василием Лановым, и многими другими. На странице сайта можно вместе с благодарностями разместить видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы.