Киев, 19 мая. Покупка американского вооружения не решает стратегических задач Польши и не поможет Варшаве купить «мнимую лояльность» США, заявил политолог Якуб Корейба.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что последние 30 лет страна находится «в зависимости от российского вооружения». Польша покончит с этим, купив вооружение у США, и тем самым став ближайшим партнером Вашингтона в Восточной Европе.

По словам Корейбы, власти Польши делают ставку на то, что США когда-нибудь будут считать Варшаву своей союзницей и обеспечивать безопасность Польши, отдав ей «ярлык на владение Восточной Европой». Политолог подчеркнул, что покупка американского вооружения не решает стратегических задач страны.

«Это плохая инвестиция… Есть логика военно-стратегическая, есть логика политическая и есть торгово-экономическая. Наша власть пытается все это соединить, а это, с учетом геополитического положения Польши, просто невозможно», — заявил эксперт в комментарии информационному агентству «Украина.ру».

Корейба напомнил опыт Ирана, Вьетнама и Афганистана, которые тоже покупали американское вооружение в надежде стать союзниками. Однако геополитические обстоятельства оказалась сильнее «мнимой лояльности» США.

Ранее вскрывшиеся подробности готовящихся в Польше модифицированных учений Defender Europe — 2020 стали доказательством планов Вашингтона грубо нарушить международные договоренности о безопасности и прозрачности военных мероприятий.

В апреле-мае 2020 года Министерство обороны США планировало провести на территории Европы крупномасштабное учение «Защитник Европы — 2020», в котором должны были принять участие 37 тысяч военнослужащих. «Защитник» должен был стать центральным событием в жизни стран НАТО.