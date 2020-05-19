Вандалы облили краской бюст Жукова в Харькове

Киев, 19 мая. Неизвестные облили краской бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове. Об этом говорится в сообщении местных СМИ.

По имеющейся информации, вандалы осквернили монумент рано утром 19 мая. Отмечается, что работник местной администрации стал свидетелем происшествия, он попытался догнать хулиганов, но не смог. Некоторые украинские СМИ предполагают, что за этим актом вандализма стоит организация «Фрайкора», на странице которой в соцсети появилось фото оскверненного бюста.

В данный момент восстановлением надлежащего вида монумента занимаются сотрудники коммунальных служб. Оказалось, что буквы на постаменте так же были повреждены, передают «Известия».

Напомним, что данный монумент Георгию Жукову украинское министерство культуры, молодежи и спорта отказалось внести в госреестр недвижимых памятников.

Памятники советским военным и государственным деятелям уже не в первый раз подвергаются нападению вандалов. Так, в июне 2019 года группе молодых людей уже удавалось повалить памятник Жукову в Харькове.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал, внесший огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.