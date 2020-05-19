Британский сериал о Екатерине II «Великая» продолжает русофобские традиции Запада

Москва, 19 мая. Британский комедийный сериал «Великая» о российской императрице Екатерине II является очередным примером русофобии, культивируемой на Западе. Такого мнения придерживается блогер и публицист Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин».

В разговоре с корреспондентом издания «ПолитРоссия» он отметил, что западные стереотипы в отношении России стали результатом многолетней пропаганды.

«Причиной тому столетняя или несколько столетий длящаяся пропаганда. В головы этим творцам вбивают определенный образ. Соответственно, если они сами не приедут сюда и не поживут здесь, то они этими стереотипами и живут», — подчеркнул «Гоблин».

С ним солидарен кандидат исторических наук Григорий Миронов, который заявил, что русофобские штампы направлены на изображение русских невежественными варварами. Подобная политика продолжается со времен Средневековья.

«Издавались книги, где рассказывали шокирующие подробности варварства московитов, которыми зачитывались европейцы. Нынешний фильм — продолжение этой политики демонизации России. И британцы в этом плане часто идут впереди планеты всей», — подчеркнул историк.

Миронов уверен, что с помощью антироссийской риторики западный истеблишмент пытается создать образ внешнего врага и отвлечь граждан от внутренних проблем. Кроме того, в этом проявляется зависть к России со стороны Британии, которая давно превратилась в региональную державу, зависимую от США.