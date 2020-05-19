Президент вернул Мишустину обязанности премьера. События дня. ФАН-ТВ

Михаил Мишустин закрыл больничный лист Андрей Белоусов прекратил исполнять обязанности главы правительства в соответствии с сегодняшним указом президента. Действующий премьер-министр Михаил Мишустин закрыл больничный и снова заступает на службу в полной мере. Находясь на лечении, он продолжал вести работу, но часть премьерских обязанностей временно легла на первого зама Мишустина — Белоусова. Напомним, глава кабмина отправился в медучреждение 30 апреля, когда стало известно о его заражении. А 12 мая был госпитализирован пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка.

В России приостанавливается прививочная кампания В России временно приостанавливается плановая вакцинацию населения. Замглавы Минздрава Олег Гриднев сегодня объяснил, что эпидемия COVID-19 — это большая потенциальная нагрузка на иммунитет. «Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — заявил Олег Гриднев. По словам Гриднева, сегодня именно вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья людей, поэтому важнейшим этапом профилактики коронавируса будет вакцина от него, над которой сейчас работают ученые. Решение по национальному календарю прививок будет принято позже, когда будет готова вакцина от COVID-19.

Администрация Трампа отправит в Россию аппараты ИВЛ Администрация президента США решила ответить России на предоставленную ранее гуманитарную помощь и отправить нашей стране 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Но у инициативы нашлись противники. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси возмутилась намерениями помочь Москве, заявив, что стоимость ИВЛ превышает $5 млн, и Россия в состоянии за них заплатить. Администрация Дональда Трампа планирует сделать это безвозмездно, как и подобает в ситуациях, когда пандемия приобретает мировой масштаб. Напомним, ранее Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием.