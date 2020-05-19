В Госдуме рассказали, что поможет спасти туризм в России

Бережное отношение к малому и среднему бизнесу и проведение антибанкротных предупредительных мер позволят сохранить российскую экономику и позволить ей как можно быстрее оправиться от шока, вызванного пандемией COVID-19. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Так собеседник ФАН прокомментировал публикацию российским Минфином данных об отрицательном росте номинального ВВП страны «на 28% ниже аналогичного показателя год назад». При этом реальный ВВП опустился всего на 20%. В документе министерства финансов отмечается, что виной этому стали структурные изменения в экономике, произошедшие из-за пандемии коронавируса.

«Сложно говорить о такой «норме», как потеря 25–30% ВВП: думаю, мировая статистика не универсальна, и вряд ли ее можно применять ко всем, — считает Гутенев. — Но то, что у нас май в этом плане будет мало отличаться от апреля, в этом нет сомнений. Те смягчения карантинных мер, что были начаты в ряде регионов, просто не успеют дать сколь бы то ни было действенный положительный эффект. Знаковые вещи, которые объявляет наш президент (и которые, к сожалению, не всегда эффективно реализуются федеральными и региональными органами исполнительной власти) в части доплаты врачам, поддержки малого и среднего бизнеса, вносят свой вклад в общий контекст борьбы с последствиями коронавируса».

Депутат отметил, что, если по крупным экономическим блокам (касающимся прежде всего сохранения инвестиционных программ), государство ведет четко выверенную политику, то ситуация с малым и средним бизнесом представляется ему крайне тревожной.

«Лично у меня вызывает тревожную озабоченность ситуация, с которой могут столкнуться граждане в случае внесения корректировок в тот законопроект о поддержке населения в условиях эпидемии, который недавно рассматривался в первом чтении и на этой неделе будет принят во втором, — подчеркнул парламентарий. — Циркулирует информация о том, что он будет подправлен в части помощи туристической индустрии: если ранее предполагалась возможность выдачи ваучеров и сертификатов на какой-то период времени с целью недопущения банкротств, то теперь предлагается обязать фирмы, взявшие с клиента предоплату, возвращать ее в полном объеме».

Собеседник ФАН отметил, что туроператоры попали в крайне сложную ситуацию, поскольку ранее оплаченные зарубежным отелям и авиакомпаниям финансовые ресурсы в соответствии с законодательствами тех стран, в которых они зарегистрированы, не могут быть возвращены иначе как услугами. Соответственно, туристические компании имеют возможность реализовать перед нашими гражданами только ранее оплаченные ими услуги — и лишь тогда, когда карантинные ограничения по всему миру будут сняты.

«Если предписать турфирмам полностью возместить взятые с клиентов деньги, то их получат лишь те, кто стоит в «голове» этой очереди на возмещение средств, — сказал Гутенев. — Потом предприятия начнут разоряться, и граждане смогут возвратить истраченное только после завершения процедуры банкротства, что чревато для них потерями».

Именно поэтому депутат предлагает внести поправку, которая могла бы фиксировать возможность выдачи ваучера или сертификата по нереализованным турпоездкам сроком до полугода — пока те или иные страны не откроются для посещения.

«После этого граждане в течение нескольких месяцев (но не позднее 31 декабря 2020 года) могут реализовать через турфирму свое право на получение уже оплаченной ими услуги, — отметил парламентарий. — Если они этого не сделают, то уже в таком случае оператор будет обязан вернуть им деньги».

Собеседник ФАН убежден, что, если подобного рода профилактические мероприятия провести во всех пострадавших отраслях, то можно ожидать оздоровления экономики и постепенного возвращения ВВП к прежнему уровню.

«Я привел в пример туристическую отрасль только потому, что она затрагивает интересы сотен тысяч граждан (а отнюдь не компаний, которые обанкротятся и затем умоют руки), которые, если описанные мною меры не будут реализованы, будут вынуждены смириться с потерей своих денег», — добавил Гутенев.

По его словам, президент страны достаточно конкретно и жестко ставит задачи, однако эффективность их реализации в регионах не одинакова.