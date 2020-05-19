Сенатор Тимченко прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед

Москва, 19 мая. Различные идеи лидера ЛДПР Владимира Жириновского не совпадают с мнением большинства жителей России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«У Владимирова Вольфовича (Жириновского) часто возникают разные веяния и идеи, которые не имеют под собой реальных оснований и необходимости. Его эпатажное поведение неоднократно становится примером обсуждения в обществе. В любом случае, это его личное мнение, но не считаю, что оно совпадаем с мнением большинства жителей Российской Федерации», — сказал сенатор.

Ранее Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России палаты регионов. По его мнению, в стране «слишком много ненужных депутатов и чиновников».

«Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — написал политик в Twitter.

Предложение Жириновского вызвано тем, что верхняя палата российского парламента, как правило, представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой, пояснили в пресс-службе ЛДПР, добавив, что в РФ аристократии, как в монархических странах, нет.