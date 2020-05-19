Миро объяснила, зачем Гагарина «слила маргаринового мужа»

Москва, 18 мая. Певица Полина Гагарина решила развестись с Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Блогер Лена Миро объяснила решение звезды слабым характером супруга.

Гагарина не только подала на развод с Исхаковым, но и «вышибла» его из бизнеса, отмечает Миро. Блогер отметила, что в свои 33 года Гагарина имеет сильных характер. Певица сотрудничала с Максом Фадеевым и Константином Меладзе и решила уйти от них сама.

«Нужно признать, что Полина — баба сильная, если не сказать, что прожженная», — написала Миро у себя в блоге.

По словам Миро, к своим годам Гагарина стала жесткой и циничной, «рыхлый» муж оказался ей не нужен.

«Я уверена, что женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает <…> Таких мужчин мы любим. Других — слабеньких, убогих – можем какое-то время терпеть, но потом их обязательно должны бросить», — добавила блогер.

Миро одобрила решение Гагариной «слить маргаринового мужа». Блогер уверена, что рядом с певицей должен быть сильный мужчина, которого она будет уважать. 33 года — подходящий возраст, чтобы изменить свою жизнь, подытожила Миро.

Ранее певица Алена Кравец назвала причину расставания Гагариной с мужем. Она считает, что причиной расставания стал сложный характер Гагариной. Также звезда не исключила, что камнем преткновения мог стать и финансовый вопрос: Гагарина зарабатывает в разы больше супруга, а это унижает его.

Стоит отметить, что в компании ООО «Полина Гагарина», через которую она осуществляет свою артистическую деятельность, произошли кадровые перестановки. В частности, по информации СПАРК-Интерфакс, три недели назад был уволен Исхаков, который с момента основания компании был генеральным директором. Теперь пост главы фирмы занимает некая Юлия Экс.