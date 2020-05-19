Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей

Москва, 19 мая. Американские и швейцарские ученые нашли антитела, которые могут нейтрализовать вирус SARS-CoV-2 в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.

Специалисты провели ряд исследований и выяснили, что у людей, которые переболели атипичной пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV, появились различные антитела. Они, по заявлению ученых, нацелены на S-белок, играющий важную роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки.

Эти антитела синтезируются особой разновидностью клеток иммунной системы. Эксперимент показал, что одна из разновидностей вырабатываемых антител, а именно S309, эффективно нейтрализует псевдовирусы или биологически безопасные рекомбинантные вирусы. Речь идет о SARS-CoV-2 и SARS-CoV. Важно отметить, что у этих коронавирусов идентичные эпитопы — части S-белка. Этот факт позволил ученым сделать вывод, что люди, переболевшие одной коронавирусной инфекцией, становятся невосприимчивыми к другому (COVID-2019).

С точки зрения ученых, антитела, которые синтезируются B-клетками, можно использовать для лечения коронавирусной инфекции нового типа или в качестве инъекций людям, которые находятся в зоне риска заражения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-19 во всем мире.

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