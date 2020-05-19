LIVE: Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?

Пандемия коронавируса не отменила сезонные паводки и пожары, которые в прошлом году привели к бедствию в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на все ограничения, регионы России должны быть готовы к приходу стихии, заявил президент страны Владимир Путин.

Стали ли чаще гореть леса?

Насколько сильно влияние человека на лесные пожары?

Нужно ли пересматривать требования к пожарной безопасности?

Почему власти регионов не могут перенести регулярно затопляемые поселки и города на безопасные территории?

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