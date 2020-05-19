Сирия, 19 мая. Террористы ИГ1* осуществляют поджоги нефтяных скважин в Дейр-эз-Зоре. ВС Турции обстреляли предполагаемые убежища членов РПК на территории Иракского Курдистана. ИГИЛ1 заявило об убийстве двух сирийских военных в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились двух солдат САА в результате вылазки террористов на востоке провинции Даръа.

«Исламское государство»1: осуществило поджог скважин на месторождении Азрак в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации взрыва у рынка в городе Африн; понесли потери в результате детонации СВУ в окрестностях Ракки.

ВС Турции: нанесли удары по предполагаемым укрытиям курдских боевиков в Иракском Курдистане.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве у овощного рынка на окраине города Африн в северо-западной части провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (HalabTodayTV), детонация бомбы привела к ранению одного из местных жителей. В установке СВУ обвиняются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную деятельность в оккупированных протурецкими формированиями районах. Напомним, несколько часов назад курдские боевики также обвинялись в покушении на убийство одного из членов «Сирийской национальной армии» по имени Абдулла Сулейман.

Провинция Дейр-эз-Зор

Предыдущие рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и международной коалиции во главе с США, которые обернулись задержанием двух 16-летних подростков и убийством учителя английского языка, не способствовали приостановке подпольной деятельности террористов «Исламского государства». Информационный портал Al Nour сообщает, что новая вылазка боевиков произошла на территории месторождения Азрак в юго-восточной части провинции. Джихадисты подожгли нефтяные скважины, оборудование и несколько автомобилей курдских боевиков. О последствиях этого нападения пока ничего неизвестно.

Провинция Даръа

Террористы «Исламского государства» заявили о проведении вылазки в провинции Даръа. Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), ссылающегося на подконтрольные ИГ медиаресурсы, сотрудник разведки Сирийской Арабской Армии (САА) был убит в поселении Аль-Джиза на востоке региона. Кроме того, утверждается, что еще один солдат САА был застрелен на шоссе, пролегающем через населенные пункты Ас-Сахва и Аль-Мусейфра. Предполагается, что нападение было совершено боевиками, базирующимися на американской базе «Ат-Танф» на границе с Ираком и Иорданией.

Напомним, ранее один из террористов ИГ, сдавшийся в плен военнослужащим армии САР, подтвердил прежние сообщения о сотрудничестве США и ИГИЛ. Так, по словам джихадиста, члены ИГ не просто скрываются в зоне контроля США, но и проходят обучение у американских военных.

Провинция Ракка

В окрестностях административного центра провинции прогремел взрыв. По данным медиапортала Al Nour, сработало СВУ, заложенное на пути следования автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате два курдских боевика были убиты. О числе раненых не сообщается. В организации взрыва обвиняются члены подпольных ячеек «Исламского государства».

В то же время в провинции ведутся поисково-разведывательные операции SDF, передает Twitter-канал (warcoresponted). О ходе работ курдские источники умалчивают.

Ирак

ВС Турции продолжают военные действия на территории Иракского Курдистана. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), турецкая артиллерия открыла огонь по предполагаемым укрытиям боевиков группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) на окраинах населенных пунктов Балаян и Кянимасы. Никакой информации о последствиях проведенных обстрелов пока не поступало.

Напомним, Анкара действует в рамках третьего этапа операции «Коготь», целью которой является зачистка приграничных территорий от членов радикальных курдских бандгрупп, угрожающих национальной безопасности Турецкой Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.