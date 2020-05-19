Обвиненная в живодерстве Анита Цой ответила на нападки в свой адрес

Москва, 19 мая. Безобидный ролик с участием домашнего кота обернулся настоящим скандалом для российской певицы Аниты Цой. Видеозапись, на которой певица подбрасывает кота Дымка в воздух, была опубликована в Instagram.

На видеозаписи видно, что кот не совсем удачно приземлился после подбрасывания в воздух, однако, как ни в чем не бывало, пошел заниматься собственными делами. Зоозащитникам показалось неподобающим подобное обращение с животным, и они взялись критиковать Цой. В соцсетях певицы появились сотни комментариев, в которых ее называли живодеркой. Певица не стала отмалчиваться и записала видеообращение, в котором ответила на все нападки в свой адрес и рассказала, что произошло на самом деле.

«Эти люди, не подписанные на меня в соцсетях, не знающие меня и мою жизнь, решили, что я живодерка», — говорит Анита.

Певица отметила, что всю свою сознательную жизнь ее окружали разнообразные домашние животные. Она рассказала, что всегда делала все, чтобы животные могли чувствовать себя полноценными членами общества, передает «Слово и Дело».

«Неужели вы могли подумать, что я могла сделать коту больно, ударить его головой, вывихнуть ему лапы или отбить селезенку?» — написала Цой.

Цой подчеркнула, что даже рада всему произошедшему, потому что теперь она знает, что в нашей стране много неравнодушных и любящих животных людей.