Поклонники не поверили Галкину, показавшему домашнюю теплицу Пугачевой

Москва, 19 мая. Юморист и телеведущий Максим Галкин увлекся садоводством и огородничеством во время самоизоляции. В своем аккаунте в социальной сети Instagram он рассказал, что соорудить домашнюю теплицу на загородном участке придумала его жена — певица Алла Пугачева.

Самоизоляцию Галкин вместе супругой Аллой Пугачевой, а также детьми — Гарри и Лизой — проводит в деревне Грязь в Московской области. Галкин в сторис на своей странице в сообщил, что певица захотела разбить на участке теплицу. Она планирует выращивать овощи и разнообразную зелень. Свой парник Галкин назвал «святая святых».

Как уточнил шоумен, в ней растут лук, помидоры, морковь, сладкий перец, шпинат и редис. Галкин провел мини-экскурсию по своим «владениям» в огороде и поделился знаниями о садоводстве.

Поклонники были приятно удивлены тем, что Галкин занялся физическим трудом.

«Никогда бы не подумала, что вы можете копошиться в земле. И столько подробностей знаете, мое уважение», — написала в комментариях пользователь под ником Alexandrova.

«Свое есть приятнее и пестицидов нет. Будете летом урожай собирать. Деток приучаете к земле», — согласился с ней еще один комментатор.

«Можете не пытаться пиариться на том, что держите теплицу. У вас куча обслуги, которая трудится, небось. Сами впервые в огород вышли», — просили другие.