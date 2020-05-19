Актер Феклистов рассказал, где и когда должны возобновиться съемки сериала «Сваты-7»

Известный российский актер театра и кино Александр Феклистов заявил, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» должны были продолжиться в Белоруссии в июле, но так как пока закрыты границы из-за пандемии, какой-либо конкретики нет.

Лауреат различных театральных премий Александр Феклистов рассказал Федеральному агентству новостей о том, когда возобновятся съемки «народного» телесериала.

«Мы в ожидании открытия границ и так далее, — признался Феклистов, играющий роль ученого Александра Александровича Берковича. — Поэтому ничего [точно] неизвестно. Конечно, находимся на связи с режиссером (Андреем Яковлевым. — Прим. ФАН), с продюсерами».

По словам артиста, чего-то конкретного те пока актерам не говорят. Что и неудивительно, учитывая нынешнюю ситуацию во всем мире — пандемию коронавирусной инфекции.

«Мы снимали зимой, теперь должны летом снимать, в июле в Белоруссии, — отметил Феклистов. — Пока, как видите, ждем».

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк, исполняющая в сериале роль Ларисы Викторовны Буханкиной, жены Дмитрия Александровича (играет Николай Добрынин), заявила ФАН, что лично у нее на данный момент нет никаких новостей насчет продолжения съемочного процесса.

«Неизвестно, когда [он возобновится], — сказала она. — Просто ждем, когда закончится карантин. Может быть, тогда все и продолжится. Даты и [точного] места пока нет».

Ранее в Сети появилось видео со съемок седьмого сезона телесериала «Сваты» — к огромной радости многочисленной армии поклонников этого всенародно любимого проекта.