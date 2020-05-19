Хабиб Нурмагомедов призвал праздновать Ураза-байрам дома. ФАН-ТВ

Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в легком весе, призвал мусульман оставаться дома во время празднования Ураза-байрам.

Российский борец назвал положение в Дагестане, связанное с коронавирусом, «плачевным». На сегодняшний день в республике заражено более 3 тысяч человек. Поэтому Нурмагомедов попросил в исламский день окончания поста соблюдать режим самоизоляции.

Обычно на Уразам-байрам мусульмане совершают праздничную молитву, а после накрывают стол национальными блюдами, приглашают близких, дарят подарки и ходят в гости в ответ. В этом году Ураза-байрам должен пройти 24 мая.

«На праздничный намаз Уразам-байрам не ходите, пожалуйста. Нам ученые в Исламе говорят: совершайте дома праздничную молитву. Не ходите в гости. И к себе не принимайте», — говорит Хабиб.

Владимир Путин также призвал мусульман оставаться дома во время празднования, президент надеется, что «это авторитетное слово обязательно будет услышано».

В Кабардино-Балкарии уже отменили праздничную молитву и все мероприятия в честь Ураза-байрам. Но в некоторых регионах нашли выход из ситуации. Так в Татарстане и Башкортостане анонсировали празднование Ураза-байрам в онлайн-формате.

Напомним, что Дагестан находится на пятом месте по числу зараженных COVID-19 в России. Хабиб Нурмагомедов рассказал, что среди его близких родственников порядка 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса. Сейчас отец спортсмена Абдулнамат Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония.