Forbes опубликовал рейтинг перспективных россиян до 30 лет

Москва, 19 мая. Журнал Forbes составил список наиболее перспективных россиян до 30 лет в десяти номинациях. В каждой категории представлены 30 претендентов на звание лучшего.

Эксперты издания отбирали участников рейтинга из 100 номинантов. При выборе учитывали их известность и признание в профессиональном сообществе.

В категории «Предпринимательство» лучшими признаны основатели медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, соучредитель сервиса «Кухня на районе» Кирилл Родин, а также программный директор ресурса Skillbox Игорь Коропов.

В сфере финансов и инвестиций самыми перспективными, по версии Forbes, являются глава управления анализа кредитных рисков «Тинькофф банка» Анна Казакова, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов, инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.

Среди спортсменов в рейтинг вошли представитель киберспорта Кирилл Михайлов, пловец Антон Чупков, фигуристка Алена Косторная.

Номинацию «Новые медиа» возглавили юморист Нурлан Сабуров, авторы Telegram-канала «Антиглянец» Юлия Пош и Татьяна Столяр, создатели паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин и Константин Мефтахудинов.

В категории «Музыка» в топ-30 были включены рэпер Алишер Моргенштерн, певицы Катя Кищук и Manizha.

Кроме того, наиболее перспективные россияне были определены в сферах управления, науки, социальных практик, искусства, а также моды и дизайна.