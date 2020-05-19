Ананских ответил Чубайсу, сравнившему рынок нефти с «дохлой лошадью»

Россия двигается совершенно в правильном направлении, замещая экспорт нефти и газа переработкой сырья вместо продажи его в чистом виде. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Игорь Ананских.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова главы правления «Роснано» Анатолия Чубайса о сравнении рынка нефти с «дохлой лошадью». Чубайс также указал на то, что колебания цен на нефть создают стратегический риск для России. В интервью журналу Forbes он отметил, что нынешняя структура российской экономики и технологический уклад явно устарели.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал он.

Председатель «Роснано» уверен, что стоимость нефти в ближайший год не поднимется выше 40 долларов за баррель, поэтому зарабатывать на экспорте энергоресурса, как это было раньше, вряд ли удастся. Он пояснил, что цена нефти, доходы от продажи которой идут в бюджет, находится в пределах 42,4 доллара за баррель.

Помимо этого, Чубайс подверг критике выражение «слезать с нефтяной иглы», отметив, что об этом говорят уже лет 15, но до сих пор на нефть и газ в России приходится «20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта». По его мнению, Россия может выйти экономического из кризиса за счет развития инновационной экономики.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских признался, что не согласен с мнением «господина Чубайса», поскольку за последние десятилетия Россия активно «слезает с нефтяной иглы». По его словам, существенно снизилась зависимость ВВП РФ от экспорта нефти и газа.

«Сейчас у нас растет нефтегазопереработка, в том числе нефтехимия, что представляет собой непрямые продажи сырья, и там другая маржинальность, — рассказал Ананских в комментарии ФАН. — Экспортная выручка от продажи сырья составляет около 50%, а ранее была близка к 80%. Мы не сомневаемся, что она будет уменьшаться, но происходить это будет постепенно. Слезать и отказываться от продажи нефти и газа ни в коем случае нельзя».

Кроме того, парламентарий прогнозирует рост цены на нефть выше 40 долларов за баррель в этом году, что даже готов поспорить об этом с главой «Роснано».

«В связи с этим говорить, что лошадь мертвая, неверно. К тому же себестоимость добычи ее в России низкая. Таким образом, можно смело заявлять, что бизнес маржинальный, а страна двигается в правильном направлении. Мы постепенно замещаем экспорт нефти и газа переработкой, что увеличивает маржинальность. Но делаем это постепенно, чтобы не потерять существующие рынки, поскольку конкуренция в мире большая», — сказал он.

При этом депутат добавил, что страны арабского мира гораздо сильнее зависят от нефти.

«Россия лучше этих государств проходит период спада цен на нефть. Поэтому господин Чубайс не прав в своих оценках, и нам нечего стесняться своих успехов и природных запасов», — выразил мнение Ананских.

Напомним, что 12 апреля страны-члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Соглашения удалось достичь после того, как на нефтяном рынке был зафиксирован обвал цен на топливо.

Падение спроса на нефть, и, как следствие, цен на топливо, спровоцировало отсутствие договоренностей между странами ОПЕК+, когда в начале марта они не смогли договориться о совместных действиях по снижению добычи нефти. Саудовская Аравия в одностороннем порядке начала резко повышать добычу и начала предлагать ресурс по очень низким ценам, что привело к резкому падению курса рубля и стоимости топлива.