В Госдуме объяснили, почему США не хотят предоставлять вакцину от COVID-19 без патента

Крупный капитал США хочет заработать на вакцине от коронавируса; Вашингтон лоббирует интересы крупных олигархических структур. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Без патента

Соединенные Штаты откажутся от поддержки резолюции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении вакцины от нового типа коронавируса бедным странам без приобретения ими патента. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Как заявили послы африканских стран в Женеве, американские дипломаты пытались убедить их поддержать смягчение формулировок в новой резолюции. Однако представители стран, опасающихся, что более богатые государства помешают им получить средства против коронавируса, отказались. Во вторник, 19 мая, должно завершиться голосование и обсуждение резолюции.

«США провели некоторую работу в целях размытия формулировок в отношении ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. — Прим. ФАН) и патентов», — заявил посол одной из западноафриканских стран в Женеве.

Обслуживание американских олигархов

Дмитрий Новиков напомнил, что международные организации были продуктом победы сил прогресса над силами фашизма в ходе Второй мировой войны. В результате этой победы была сформирована Организация Объединенных Наций (ООН) и целый ряд других учреждений и организаций, которые функционируют в тесной связке с ООН. Это и ВОЗ, и ЮНЕСКО, с которой США с приходом президента Дональда Трампа стали рвать отношения.

«Появление этих организаций — это и был способ найти механизм компенсации той колониальной политики, в результате которой многие страны и народы серьезно отстали в своем развитии. Когда крупные колониальные империи перекачивали крупные ресурсы из стран третьего мира в центр империалистического мира — США и Европу, — это крайне негативно сказывалось на возможностях этих народов. При активной поддержке Советского Союза вторая половина прошлого столетия была отмечена активной колониальной борьбой, разрушением колониальных империй, попыткой заместить их через схемы экономического развития и так далее», — пояснил Дмитрий Новиков.

По словам политика, эти условия были сделаны для тех стран, которые не успели создать развитую и эффективную систему, в частности здравоохранение. Были созданы международные объединения, такие как ВОЗ.

«По сути дела, с середины прошлого века и началом нового прошло не так уж много времени. Многие тенденции сохраняются. И экономические, и социальные проблемы в целом ряде стран Азии, Африки сохраняются. Поэтому такие организации, как ВОЗ, нужны для выработки правил игры, которая помогает установить доступ разных людей к наиболее значимым достижениям современной науки и медицины. Прежде всего, это касается фундаментальной ценности здоровья и жизни человека», — добавил Дмитрий Новиков.

По мнению политика, действия Соединенных Штатов на этом фоне демонстрируют диссонанс. С одной стороны, США провозглашают себя центром демократического мира, который несет ценности прав человека. С другой стороны, как только дело касается выгоды, США забывают про все права человека.

«Крупный капитал США хочет заработать, а политики в Вашингтоне ведут себя как прямые лоббисты крупных олигархических структур», — заключил Дмитрий Новиков.

Представители МИД РФ ранее заявили, что фейки о «занижении» в России данных о смертности от COVID-19 в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем. МИД намерен добиться от Financial Times и NYT опровержения опубликованной ими ложной информации.