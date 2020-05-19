Асад перекрыл очередной канал поставок наркотиков в Сирию

МВД Сирии сообщило, что в Хомсе изъяли 800 кг гашиша и арестовали двух человек. Как Башару Асаду удалось перекрыть поток наркотрафика, рассказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Андрей Кошкин.

Изъяли 800 кг гашиша

МВД Сирии сообщило, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух человек в городе Хомс, подозреваемых в распространении наркотиков в особо крупном размере.

Информационное агентство SANA сообщает, что сотрудники отдела по борьбе с наркотиками изъяли 800 кг гашиша и арестовали двух человек, причастных к обороту наркотических средств.

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что на основании информации о количестве людей, занимающихся незаконной торговлей наркотиками в провинции Хомс, было изъято более 800 кг гашиша, часть которого хранилась в ящиках с виноградными листьями, а также две машины, используемые для перевозки наркотиков.

Борьба с преступностью

Ведомство указало, что расследование продолжается для задержания других замешанных в преступлении лиц и принятия против них юридических мер.

Меры по розыску и изъятию крупной партии наркотиков были предприняты в рамках развернутой правительством Башара Асада борьбы с преступностью на освобожденных от боевиков территориях страны. Главная задача сирийского лидера — это сохранить безопасность и здоровье своей нации.

Напомним, что активное распространение каптагон получил во время событий «арабской весны» в ряде стран Ближнего Востока. Эти наркотические таблетки находились у многих демонстрантов, которые так или иначе были связаны со спецслужбами Америки. Впоследствии боевики незаконных вооруженных формирований активно применяли наркотические препараты в ходе боевых действий в Сирии против правительственных сил.

Асад спасает нацию

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что Башар Асад заботится о здоровье и безопасности своей нации, перекрывая наркотрафик. Эксперт считает, что те, кто поставляют наркотики, не заинтересованы в том, что стабилизировать ситуацию в Сирии, а наоборот хотят накалить обстановку.

«В локальных конфликтах разной интенсивности всегда будут присутствовать наркотики. И если не преграждать путь наркотрафика и поставок, то поражение будет максимальное, их будут употреблять как мирные жители, так и те, кто с оружием в руках исполняет поставленные задачи. Те, кто поставляет наркотики, не противостоят и не заинтересованы в том, чтобы стабилизировать ситуацию им безразлично к чему ведет употребление наркотиков», — считает Андрей Кошкин

Главный доход террористов

Продажа наркотиков является одним из главных источников дохода вооруженных группировок. И нужно понимать, что наркотики продаются радикальным исламистам. По мнению эксперта, наркотрафик запускают для того, чтобы в дальнейшем усилить поставку вооружения боевикам с вырученных денег.