Онищенко предупредил о последствиях ультиматума «ковид-диссидента» Трампа к ВОЗ

Президент США Дональд Трамп, который сам занимал позицию «ковид-диссидента», не имеет морального права выдвигать ультиматумы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом. Такое мнение высказал врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Парламентарий напомнил, что именно США в свое время торпедировали конвенцию о биологическом оружии, что привело к серьезным последствиям: был утрачен механизм, который позволял эффективно взаимодействовать на площадке ВОЗ по таким вопросам.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое он направил главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В письме говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в этой организации, если ее руководство в течение 30 дней не проведет реформы, которые устроят США. Основные претензии Трампа к ВОЗ носят антикитайский характер: президент США обвиняет эту организацию в излишней зависимости от Пекина. Согласно версии хозяина Белого дома, эта зависимость не позволила ВОЗ эффективно и своевременно отреагировать на ситуацию с коронавирусом в Китае.

