Онищенко предупредил о последствиях ультиматума «ковид-диссидента» Трампа к ВОЗ

Президент США Дональд Трамп, который сам занимал позицию «ковид-диссидента», не имеет морального права выдвигать ультиматумы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом. Такое мнение высказал врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Парламентарий напомнил, что именно США в свое время торпедировали конвенцию о биологическом оружии, что привело к серьезным последствиям: был утрачен механизм, который позволял эффективно взаимодействовать на площадке ВОЗ по таким вопросам.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое он направил главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В письме говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в этой организации, если ее руководство в течение 30 дней не проведет реформы, которые устроят США. Основные претензии Трампа к ВОЗ носят антикитайский характер: президент США обвиняет эту организацию в излишней зависимости от Пекина. Согласно версии хозяина Белого дома, эта зависимость не позволила ВОЗ эффективно и своевременно отреагировать на ситуацию с коронавирусом в Китае.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

По мнению заслуженного врача РФ, академика РАН, первого зампреда комитета ГД по образованию и науке Геннадия Онищенко, антикитайские претензии Трампа к ВОЗ не только бессмысленны, но и будут иметь серьезные последствия. А в катастрофической ситуации с COVID-19 в самих США в первую очередь виноваты американские власти, в том числе президент, который изначально недостаточно серьезно отнесся к проблеме, заслужив «славу» ковид-диссидента, напомнил собеседник ФАН.

«А теперь Трамп просто вынужден искать виноватых, поскольку, как мы видим, США, будучи великим государством, в ситуации с коронавирусом демонстрируют великую беспомощность, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Что касается претензий Трампа к ВОЗ, то да, они во многом справедливы. Но в сложившейся ситуации виновата не ВОЗ, а сами США. Трамп обвиняет Китай, что там якобы преднамеренно скрыли изменения генетического кода COVID-19, что могло повлиять на вирулентность коронавируса, а значит — увеличило его опасность для человека. Но, напомню, в 2001 году, сразу после событий 11 сентября, США в одностороннем порядке вышли из Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия. О причинах и последствиях этого решения, озвученного госпожой [тогдашним госсекретарем США Хиллари] Клинтон, я неоднократно рассказывал. А ведь именно эта конвенция предполагала создание обязательного для всех механизма, который бы наделял ВОЗ правом проводить такие расследования, на которых сегодня настаивает Трамп».

Сейчас США об этом предпочитают не вспоминать, отметил Онищенко.

«Если бы тогда США не вышли из конвенции, и механизм контроля вступил бы в силу, сегодня при малейших подозрениях относительно причин возникновения пандемии никто бы уже не отвертелся, — говорит первый зампред комитета Госдумы. — А Трампу не пришлось бы тратить энергию на письма к ВОЗ. Он бы просто подал соответствующую заявку, на основе которой в обязательном признанном всеми членами ВОЗ порядке была бы создана международная экспертная группа, которая бы проверила все имеющиеся подозрения. А теперь можно сколько угодно сотрясать воздух».

Единственный аргумент, который в какой-то мере оправдывает претензии Трампа к ВОЗ, это то, что до его демарша о приостановке финансирования США были самым крупным плательщиком в этой организации, отметил Онищенко.

«Да, конечно, к ВОЗ есть претензии: современное понимание эпидемических процессов, современные препараты, вакцины и вообще уровень развития здравоохранения не должен был провести к таким последствиям, как сейчас. Ради этой инфекции все страны остановили экономику и все остальное. Возможно, многое можно было сделать более рационально. Однако это не отменяет, что сегодня США пытаются переложить на ВОЗ свои внутренние проблемы и ошибки», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Это приведет к серьезным последствиям, вплоть до возможного понижения статуса этой международной организации, что пагубно отразится на всех странах, особенно в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций, отметил собеседник ФАН.

В письме, посланном руководству ВОЗ, президент США Дональд Трамп обвинил эту организацию в недостаточной реакции на информацию о распространении коронавируса в Ухане, а также в серьезной зависимости от Китая. Это, по мнению Трампа, пагубно отразилось на расследовании причин вспышки коронавирусной инфекции, а также помешало своевременной отправке международной группы экспертов в КНР. Трамп также раскритиковал карантинные мероприятия, рекомендованные ВОЗ.

«Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно дорого», — подчеркивает Трамп в письме, адресованном главе ВОЗ.

В апреле президент США объявил о приостановке финансирования ВОЗ, обвинив организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавирусной инфекции. Отметим, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения COVID-19, а также по смертности от этого заболевания. Однако, когда американские спецслужбы еще в январе предупреждали Дональда Трампа об эпидемии, президент США долгое время приуменьшал опасность, за что заслужил славу «ковид-диссидента».

По последним данным в мире выявлено почти 4,5 миллиона заболевших, более 300 тысяч человек умерли. В США зафиксировано более полутора миллионов случаев заражения, число жертв пандемии там приближается к ста тысячам.