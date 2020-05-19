Комитет Совфеда рекомендовал принять закон о дистанционном голосовании на выборах

Москва, 19 мая. В России могут разрешить голосовать по почте и дистанционно, а также собирать подписи избирателей за кандидата с помощью портала «Госуслуги». Соответствующее решение было принято на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, авторами закона выступили депутаты Государственной Думы. Согласно документу, с помощью портала «Госуслуги» можно собрать не более 50 процентов подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. В документе также прописаны требования по заполнению подписных листов, в том числе предусматривается, чтобы при проставлении подписи и даты избиратель или участник референдума собственноручно вносил в документ ФИО.

Позднее в закон были внесены поправки, согласно которым проголосовать на выборах и референдумах можно будет по почте и дистанционно. При этом случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центризбирком России.

Законопроект также оговаривает возможность отложить выборы губернатора региона при режиме ЧС.

Как ранее пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, в случае вступления закона в силу, изменения не коснутся общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. По ее словам, новые нормы относятся только к выборам и референдумам.