Мишустин выписался из больницы и приступил к работе в Доме правительства

Москва, 19 мая. Премьер-министра РФ Михаила Мишустина выписали из больницы. Сегодня он приступил к работе в Доме правительства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, возвращающий Мишустину его обязанности. Этот документ отменил действие другого указа, который глава государства подписал 30 апреля, назначив и. о. премьера Андрея Белоусова.

Напомним, Мишустин сообщил, что болен коронавирусной инфекцией, 30 апреля, после этого он был доставлен в больницу, где проходил лечение под присмотром врачей. Несмотря на госпитализацию, он продолжал работать, и все это время работал с документами, провел несколько совещаний с коллегами по видеосвязи.

Помимо Мишустина коронавирусом заболели глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова, отмечает НСН. Якушев, как и премьер, был госпитализирован, а Любимова лечилась дома.

В настоящее время с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больнице находится пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка.