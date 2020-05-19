 Наталья Шугалей передала женщинам и детям Ливии 40 аппаратов ИВЛ

Бенгази, 19 мая. Жена плененного в Триполи российского социолога Наталья Шугалей передала в Ливию 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщают арабские СМИ.

Гуманитарный груз был доставлен в Бенгази вместе с письмом Натальи Шугалей. Его зачитал Глава медицинского совета при Восточном правительстве Ахмад Буртима Муфтах:

«Здравствуйте, меня зовут Наталья Шугалей, я — жена Максима Шугалея, российского социолога, который был похищен в Триполи террористами. Это случилось ровно год назад, 17 мая 2019 года. Сегодня я хочу передать женщинам и детям Ливии 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для того, чтобы спасти их от коронавируса. Эти первые деньги собраны в ходе проката художественного фильма «Шугалей», рассказывающего о судьбе моего мужа. Максим Шугалей вместе с коллегами проводил в Ливии социологические исследования. Ученые-социологи собирали объективную информацию по состоянию общественного мнения Ливии в преддверии саммита «Россия — Африка», чтобы разобраться, что на самом деле происходит в стране. Они работали открыто, согласовав свои действия с властями в Триполи. Но ночью на 17 мая 2019 года Максима Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана похитили. Вооруженные бандиты проникли в дом и захватили их, не предоставив им ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок, и увезли в неизвестном направлении.

Сейчас мне известно, что мой муж Максим Шугалей и Самер Суэйфан Хасан Али, похищены режимом, установленным в Триполи, и находятся в частной тюрьме, принадлежащей Абд аль-Рауфу Карре. Прокат фильма начался 1 мая 2020 года. Мне говорили, что без слез смотреть его невозможно, но сама я фильм не смотрела, жду, когда вернется Максим, и тогда мы вместе его посмотрим. Тем не менее фильм посмотрело почти 100 миллионов человек по всему миру, только за первые дни проката он собрал несколько миллионов рублей. На эти деньги я решила закупить и обеспечить доставку в Ливию аппараты ИВЛ для помощи пострадавшим от коронавируса женщинам и детям страны, в которой идет война и в которой был похищен террористами мой муж. В России мы живем скромно, тратимся только на еду, коммунальные услуги и обучение детей. Вернется Максим, будет зарабатывать, и все у нас будет хорошо. Поэтому пусть эти деньги послужат благому делу. Я знаю, что так будет лучше. Лучше отдать эти аппараты ИВЛ женщинам и детям Ливии. Каждый день в Ливии рождается больше 300 детей, пусть они будут здоровы, вырастут и дадут свою оценку тем событиям, которые происходят в Ливии сейчас. Никто в мире не должен подвергаться таким пыткам и истязаниям, как мой муж. Каждый день я молю Бога, чтобы Максим вернулся к нам».

Напомним, зрители впервые увидели фильм на телеканале НТВ 1 мая. В киноленте показана реальная история социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Их похитили в мае 2019 года боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Фильм был переведен на другие языки и уже получил положительные оценки не только зрителей, но и зарубежных режиссеров.

Максим Шугалей вместе с коллегами Александром Прокофьевым и переводчиком Самером Суэйфаном на законных основаниях посетили Ливию по официальному приглашению. Социологи исследовали культуру, политику и социальные устои североафриканской страны. Год назад 17 мая Шугалей и Суэйфан были похищены боевиками группировки RADA террористы Абд аль-Рауфа Карры. Сейчас они находятся в подконтрольной ему тюрьме «Митига» и незаконно удерживаются по сей день.