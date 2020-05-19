Глава AmCham заявил, что российский бизнес сможет восстановиться к июлю

Москва, 19 мая. Российские компании смогут вернуться к нормальной работе в июле. С таким оптимистичным прогнозом выступил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

При этом он уточнил, что AmCham, как отражение американского бизнес-сообщества, рассматривает несколько сценариев восстановления экономики в России. Согласно основному обстановка вернется к более-менее нормальному состоянию к октябрю, и произойдет это с неизбежным потерями с точки зрения финансов и с точки зрения рабочих мест.

Самый оптимистичный сценарий предполагает, что компании вернутся к более-менее нормальной работе уже в июле. При самом пессимистичном раскладе это произойдет только к январю.

«Вот этот январский сценарий — просто ужасный. Лучше о нем не думать, мне кажется, потому что никакая экономика не выдержит такого сценария», — добавил Родзянко в комментарии РИА Новости.

Ранее представители малого и среднего бизнеса в РФ назвали сферы, которые больше всего, по их мнению, пострадали от пандемии коронавируса. В первую очередь они выделили ресторанную отрасль, на втором месте — индустрию моды и красоты, а на третьем месте — производственную сферу.

В общем настроения в сегменте МСП довольно пессимистичные. Более 75% из них считают, что в ближайшем будущем экономическая ситуация для них будет ухудшаться.

Отметим, что правительство РФ для поддержки бизнес-сообщества приняло ряд антикризисных мер. Среди них, в частности, списание налогов и новых зарплатных кредитов. Индивидуальным предпринимателям увеличат пособие по безработице, а самозанятым россиянам выдадут «налоговый капитал».