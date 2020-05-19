Выжившая при попытке пересечь Средиземноморье беженка рассказала о преступлениях Мальты

Женщина, которой удалось спастись в Средиземноморье при попытке уплыть из Ливии в Европу, рассказала о преступных стратегиях мальтийского правительства, направленных на возвращение мигрантов в зону конфликта в Ливию. С выжившей беседовали журналисты The Guardian.

Лодка, на которой Амира (имя изменено — Прим. ФАН) пыталась добраться до Европы, была перехвачена мальтийским кораблем, который забрал людей на борт в Триполи. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о попытках правительства Мальты разрешить миграционный кризис в государстве, действуя руками Евросоюза, призывая ЕС вложить 100 миллионов евро в гуманитарную миссию в Ливии, которая была бы направлена на удерживание потенциальных мигрантов в стране. Мальтийскому правительству помешали показания одного из бывших чиновников Невилла Гафа, который рассказал о тайных соглашениях правления с Береговой охраной так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Гаф поведал миру о том, что лично был ответственен за связь с преступниками Береговой охраны, а правительство Мальты подписало с боевиками контракт. При этом, напомним, боевики из Береговой охраны не раз фигурировали в докладах ООН в качестве работорговцев и контрабандистов, незаконно удерживающих людей в неофициальных ливийских тюрьмах, где беженцев пытают и применяют насилие.

При попытке пересечь Средиземное море погибло 12 человек, однако собеседнице Guardian удалось избежать этой участи. По ее словам, лодку, на которой люди пытались достичь Европы, перехватил мальтийский корабль — экипаж забрал мигрантов к себе на борт и переправил обратно в Триполи.

В прошлом месяце журналисты нескольких международных изданий обнаружили некий секретный пакт между La Valletta и владельцами как минимум трех промышленных кораблей. Рассказ женщины совпадает с показаниями других выживших, которые обращались на горячую линию для мигрантов, терпящих бедствие на море. По словам Амиры, лодка отчалила из Ливии ночью 9 апреля: на борту находилось 63 человека, среди которых были новорожденный ребенок и маленькая девочка. Мигрантов погрузили в шлюпку торговцы в Гарабулли — это в 50 км к востоку от ливийской столицы.

«Первый корабль прошел мимо нас очень близко. Лодка называлась Medkon Lines. Мы пытались остановить ее, чтобы спастись — три человека прыгнули в воду, чтобы добраться до нее, но через минуту они исчезли в воде. Еще пять дней спустя нахождения в море нас заметил мальтийский самолет. Мы думали, что самолет вызовет спасателей, но никто не пришел. Мы чувствовали себя очень уставшими, и у нас даже не было воды или еды», — рассказывают выжившие очевидцы.

По словам одной из свидетельниц, еще четыре человека, которые были почти без сознания от воздействия жары и голода, спустились за борт и утонули, прежде чем 14 апреля к ним подошел траулер под мальтийским флагом Dar Al Salam 1.

«Экипаж лодки сказал нам, что они не спасатели, но они египтяне, работающие в море на Мальту. Они смотрели на нас так, как будто мы не люди», — вспоминает Амира.

New York Times совместно с итальянским ежедневником Avvenire в прошлом месяце проводили расследование, которое показало, что с наступлением пандемии коронавируса мальтийские власти якобы отправили часть флота для перехвата и возвращения мигрантов в Ливию — правительство Мальты сослалось в своих действиях на старшего командира в Береговой охране ПНС. Одним из судов оказался как раз Dar Al Salam 1, курирующий международные операции Береговой охраны в Ливии. Корабль ходит по морю вместе с Salve Regina и Tremar, предположительно, тоже подчиняющиеся Мальте.

По словам собеседницы Guardian, было три лодки с беженцами: двое мигрантов погибли во время перехвата, а трое других — уже по пути в Ливию.

«Как только мы оказались на борту лодки, мы умоляли их не возвращать нас в Ливию. Но затем они поместили нас в корму корабля и заперли в лодочной кухне. Они оставили нас внутри с четырьмя бутылками воды. Мы стучали в двери, но нам не открывали. Мы начали плакать», — говорит одна из выживших.

Спустя двое суток худшие опасения беженцев подтвердились, когда судно причалило в триполийский порт, а пассажиров перевели в печально известную пытками и жестоким обращениям к заключенным тюрьму «Тарик аль-Сикка».

«Отказ мальтийских властей спасти этих людей представляет собой серьезное нарушение международного права в области прав человека и морского права. Оставшиеся в живых, вывезенные обратно в Ливию, эти люди были задержаны и теперь содержатся в нечеловеческих условиях в главном финансируемом ЕС «официальном центре содержания под стражей» «Тарик аль-Сикка», который контролируется «ливийской полицией». Мужчин-беженцев пытали там в подземных камерах на протяжении нескольких месяцев», — заявил адвокат по правам человека Wilson Solicitors в Лондоне Джулия Транчина.

Один из сотрудников горячей линии для мигрантов заявил, что 12 человек погибли, в то время как Мальта и Европа просто наблюдали за этой ситуацией и бездействовали.

«Мы никогда не должны забывать, что эти смерти являются прямым результатом политики по оказанию помощи Мальте и Европе, а также их явным намерениям позволить людям умирать в море. Эти смерти можно и нужно было предотвратить», — заявил он.

В настоящее время известно, что все оставшиеся в живых мигранты по-прежнему находятся в заключении в Триполи — в том числе, маленькие дети. Со ссылкой на адвокатов и благотворительные организации журналисты Guardian отмечают, что заключенные не имеют доступа к медицинскому лечению или достаточному количеству еды и воды.