Политолог Карасев объяснил, почему у Киева не может быть «плана Б» по Донбассу

Москва, 19 мая. Политолог Вадим Карасев объяснил, почему у Киева не может быть «плана Б» в конфликте в Донбассе.

По его словам, такой план сначала надо было бы согласовывать с другими сторонами «нормандского формата». Своим мнением политолог поделился в эфире телеканала Newsone, передает «ПолитНавигатор».

«Плана Б» нет. Может, какой-то есть тайный план, но этот тайный план Германии, Франции и России? Или как? Как можно решить какой-то «план Б», если он не будет согласован с нашими партнерами по «нормандскому формату», прежде всего, с Францией и Германией?» — поинтересовался Вадим Карасев.

Он подчеркнул, что в Киеве могут утверждать про наличие и «плана Б», «плана С», однако «сначала надо этот «план Б» или «план С» согласовать с Францией и Германией.

«А они должны согласовать это с Россией», — пояснил Карасев, заметив, что на данном этапе сделать этого нельзя.

Политолог добавил, что «Россия может пойти на какие-то компромиссы по Минску», однако полностью менять концепцию решения конфликта в Донбассе Москва не будет.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются киевской властью.