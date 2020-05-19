Котяков объяснил, почему россиянам не раздали деньги из ФНБ

Москва, 19 мая. Российское правительство не намерено тратить средства Фонда национального благосостояния, в котором скопилось более 12 триллионов рублей, на прямую раздачу денег населению. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, руководство страны решило выбрать «комбинированный вариант» и потратить часть финансов на стимулирование экономики. В эфире программы «Познер» на Первом канале он подчеркнул, что ФНБ на протяжении многих лет формировался как подушка безопасности для страны.

Телеведущий Владимир Познер заметил, что если разделить средства фонда на россиян, то на каждого пришлось бы по 54 тысячи рублей. В беседе с министром он уточнил, что к подобным мерам прибегали в западных странах — к примеру, в Греции, всем гражданам раздали по 800 евро.

«Взять и раздать все, что было сформировано Министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — подчеркнул глава ведомства.

При этом он напомнил, что федеральный центр выделил большие объемы средств для поддержки граждан.

«Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливаются в виде социальной поддержки населению, то это около 570 миллиардов рублей», — сказал он.

Он подчеркнул, что на поддержку различных предприятий в 2020 году выделено 1,5 триллиона рублей.